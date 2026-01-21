Стала известна ещё одна команда, досрочно вылетевшая из Лиги чемпионов

В ночь с 20 на 21 января прошли матчи 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов, по итогам которых определились две команды, досрочно вылетевшие из главного европейского турнира.

Так, испанский «Вильярреал», уступивший «Аяксу» (1:2), набрал лишь одно очко после семи встреч и потерял математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Последнее (24-е) место, дающее право участвовать в 1/16 финала, занимает «Копенгаген». В его активе восемь очков за тур до окончания общего этапа.

Ранее стало известно, что «Кайрат», разгромно проигравший «Брюгге» (1:4), также не смог квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов. У казахстанской команды, так же, как и у «жёлтой субмарины», одно очко после семи встреч. У всех остальных клубов ещё есть теоретические шансы подняться в топ-24 по итогам общего этапа турнира.