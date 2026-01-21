Мастантуоно вошёл в тройку самых молодых игроков, забивавших за «Реал» в Лиге чемпионов

18-летний аргентинский полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно отметился забитым мячом в домашнем матче 7-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (6:1), который завершился в Мадриде в ночь с 20 на 21 января мск. Благодаря этому футболист вошёл в топ-3 самых молодых игроков, забивавших за «Реал» в Лиге чемпионов.

Мастантуоно отличился в ЛЧ за мадридцев в возрасте 18 лет 159 дней. В более юном возрасте это удалось только Эндрику (18 лет 58 дней) и легендарному нападающему «Реала» Раулю Гонсалесу (18 лет 113 дней).

