Мастантуоно вошёл в тройку самых молодых игроков, забивавших за «Реал» в Лиге чемпионов

Комментарии

18-летний аргентинский полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно отметился забитым мячом в домашнем матче 7-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (6:1), который завершился в Мадриде в ночь с 20 на 21 января мск. Благодаря этому футболист вошёл в топ-3 самых молодых игроков, забивавших за «Реал» в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

Мастантуоно отличился в ЛЧ за мадридцев в возрасте 18 лет 159 дней. В более юном возрасте это удалось только Эндрику (18 лет 58 дней) и легендарному нападающему «Реала» Раулю Гонсалесу (18 лет 113 дней).

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов

Видео: Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»:

Комментарии
