«Арсенал» стал первым клубом, обеспечившим себе выход в 1/8 финала ЛЧ-2025/2026

Лондонский «Арсенал» стал первым клубом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, гарантировавшим себе участие в 1/8 финала турнира.

В ночь с 20 на 12 января мск «канониры» в выездном матче 7-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов переиграли на выезде миланский «Интер» со счётом 3:1. После этой игры лондонцы набрали 21 очко в семи встречах и единолично возглавляют турнирную таблицу общей группы из 36 клубов.

От зоны выхода в 1/16 финала (девятое место и ниже до 24-го включительно) «Арсенал» теперь отделяет девять очков, при этом всем участникам общего группового этапа осталось провести в его рамках от одного до двух матчей.

