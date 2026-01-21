Скидки
«Арсенал» стал первым клубом, обеспечившим себе выход в 1/8 финала ЛЧ-2025/2026

Комментарии

Лондонский «Арсенал» стал первым клубом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, гарантировавшим себе участие в 1/8 финала турнира.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Жезус – 10'     1:1 Сучич – 18'     1:2 Жезус – 31'     1:3 Дьёкереш – 84'    

В ночь с 20 на 12 января мск «канониры» в выездном матче 7-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов переиграли на выезде миланский «Интер» со счётом 3:1. После этой игры лондонцы набрали 21 очко в семи встречах и единолично возглавляют турнирную таблицу общей группы из 36 клубов.

От зоны выхода в 1/16 финала (девятое место и ниже до 24-го включительно) «Арсенал» теперь отделяет девять очков, при этом всем участникам общего группового этапа осталось провести в его рамках от одного до двух матчей.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов

