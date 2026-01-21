«Это — неуважение». Игорь Семшов раскритиковал новичка «Локомотива» Лукаса Веру

Экс-полузащитник московского «Торпедо» Игорь Семшов критически высказался о физическом состоянии аргентинского новичка «Локомотива» — полузащитника Лукаса Веры. Ранее футболист попал на фотографии в клубных соцсетях с визуально заметным лишним весом, однако 20 января отметился забитым голом в товарищеском матче с китайским «Чэнду Жунчэн» (4:0).

«Дело не в том, что он забивает или не забивает голы на сборах. Мы знаем, что он хороший классный футболист. Но приезжать в новую команду в таком физическом состоянии с лишним весом… На мой взгляд, это — неуважение.

В Испании или Италии команды выше 10 го места вряд ли подписали бы контракт с таким футболистом. А у нас легионерам прощаются и опоздания, и лишний вес, и другие подобные вещи. Я считаю, что это неправильно», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

28-летний Лукас Вера начал сезон-2025/2026 в составе «Аль-Вахды» из ОАЭ, но не провёл за этот клуб ни одного матча и покинул его в сентябре 2025 года. 17 декабря официальный телеграм-канал «Локомотива» объявил о подписании с экс-хавбеком «Оренбурга» и «Химок» контракта сроком до конца сезона-2027/2028.

