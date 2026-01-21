«6:1 — это не заслуга нового тренера». Арбелоа — о разгромной победе «Реала» над «Монако»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о разгромной победе своей команды в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Монако». Встреча завершилась со счётом 6:1.
«Считаю, что это был хороший матч — на своём поле и при поддержке болельщиков. Игрокам было приятно выходить на поле, они забили качественные голы — именно то, что мы хотим видеть. Победу одержали футболисты. 6:1 — это их труд и уровень игры, это не заслуга нового тренера. То, о чём я просил, они быстро поняли и выполнили. Мне нравится их отношение и менталитет — это и есть «Реал» Мадрид, и такой настрой нравится любому мадридисту», — приводит слова Арбелоа Marca.
После семи матчей общего этапа мадридский клуб набрал 15 очков и занимает второе место. Монегаски заработали девять очков и располагаются на 20-й строчке.
- 21 января 2026
- 20 января 2026
