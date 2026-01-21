Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чёртов футбол». Луис Энрике прокомментировал поражение «ПСЖ» в матче ЛЧ со «Спортингом»

«Чёртов футбол». Луис Энрике прокомментировал поражение «ПСЖ» в матче ЛЧ со «Спортингом»
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о поражении своей команды в матче с лиссабонским «Спортингом» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Суарес – 74'     1:1 Кварацхелия – 79'     2:1 Суарес – 90'    

«Мы уступили, потому что они забили два мяча, а у нас — только один. Это, пожалуй, наша лучшая выездная игра. Я горжусь командой и уверен, что с таким настроем мы сможем пройти далеко. Результат огорчает и кажется несправедливым. По ходу матча я видел в поле, по сути, только одну команду. Мы были сильнее, хотя соперник играл очень хорошо. Сейчас трудно рассуждать о футболе. Чёртов футбол», — приводит слова Энрике RMC Sport.

На данный момент парижский клуб занимает пятое место в единой таблице общего этапа Лиги чемпионов с 13 очками. «Спортинг» также набрал 13 очков и располагается на шестой строчке.

Материалы по теме
«ПСЖ» проиграл «Спортингу» в матче Лиги чемпионов, пропустив гол на 90-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android