«Чёртов футбол». Луис Энрике прокомментировал поражение «ПСЖ» в матче ЛЧ со «Спортингом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о поражении своей команды в матче с лиссабонским «Спортингом» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:2.

«Мы уступили, потому что они забили два мяча, а у нас — только один. Это, пожалуй, наша лучшая выездная игра. Я горжусь командой и уверен, что с таким настроем мы сможем пройти далеко. Результат огорчает и кажется несправедливым. По ходу матча я видел в поле, по сути, только одну команду. Мы были сильнее, хотя соперник играл очень хорошо. Сейчас трудно рассуждать о футболе. Чёртов футбол», — приводит слова Энрике RMC Sport.

На данный момент парижский клуб занимает пятое место в единой таблице общего этапа Лиги чемпионов с 13 очками. «Спортинг» также набрал 13 очков и располагается на шестой строчке.