«Всё закономерно». Головин отреагировал на поражение «Монако» со счётом 1:6 от «Реала»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал поражение в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:6).
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5' 2:0 Мбаппе – 26' 3:0 Мастантуоно – 51' 4:0 Керер – 55' 5:0 Винисиус Жуниор – 63' 5:1 Тезе – 72' 6:1 Беллингем – 80'
«У нас были моменты, в принципе, как и в первом, так и во втором тайме. Мы не забили их. Мы ошибались. И команда такого уровня, как «Реал», наказывает за ошибки. Всё закономерно. Нужно не терять мяч в таких простых ситуациях, когда играешь с такой командой. Поэтому здесь игроки подобного уровня тебя наказывают сразу», — сказал Головин в эфире Okko Спорт.
После семи матчей общего этапа монегаски заработали девять очков и располагаются на 20-й строчке в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб набрал 15 очков и занимает второе место.
