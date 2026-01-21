Скидки
«Всё закономерно». Головин отреагировал на поражение «Монако» со счётом 1:6 от «Реала»

Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал поражение в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:6).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

«У нас были моменты, в принципе, как и в первом, так и во втором тайме. Мы не забили их. Мы ошибались. И команда такого уровня, как «Реал», наказывает за ошибки. Всё закономерно. Нужно не терять мяч в таких простых ситуациях, когда играешь с такой командой. Поэтому здесь игроки подобного уровня тебя наказывают сразу», — сказал Головин в эфире Okko Спорт.

После семи матчей общего этапа монегаски заработали девять очков и располагаются на 20-й строчке в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб набрал 15 очков и занимает второе место.

