«Всё закономерно». Головин отреагировал на поражение «Монако» со счётом 1:6 от «Реала»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал поражение в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:6).

«У нас были моменты, в принципе, как и в первом, так и во втором тайме. Мы не забили их. Мы ошибались. И команда такого уровня, как «Реал», наказывает за ошибки. Всё закономерно. Нужно не терять мяч в таких простых ситуациях, когда играешь с такой командой. Поэтому здесь игроки подобного уровня тебя наказывают сразу», — сказал Головин в эфире Okko Спорт.

После семи матчей общего этапа монегаски заработали девять очков и располагаются на 20-й строчке в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб набрал 15 очков и занимает второе место.