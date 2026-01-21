Скидки
Бекхэм ответил на скандальную критику его сына в свой адрес

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии, а ныне владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм отреагировал на скандальные слова сына в социальных сетях. Напомним, Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида, обрушился с критикой на родителей на фоне давней вражды, связанной с чрезмерной медийностью семьи.

«Я воспитываю детей и понимаю, что они будут ошибаться. Им нужно позволять это делать — так они учатся, и иногда важно дать им возможность совершить такие ошибки», — приводит слова Бекхэма CNBC.

Отметим, в заявлении 26-летнего старшего сына Дэвида и Виктории говорится, что он не желает примиряться со своей семьёй и впервые в жизни отстаивает свои права. Кроме того, Бруклин раскритиковал своего отца, заявив, что приехал в Великобританию на празднование 50-летия Дэвида, но неоднократные просьбы о встрече были бы удовлетворены только при условии, что жена Бруклина, Никола Пельтц, не будет приглашена. Ранее сообщалось, что Бруклин заблокировал своих родителей в социальных сетях и призвал родителей общаться c ним только через адвокатов.

