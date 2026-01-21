«Мы все очень плохо играем». Головин назвал причины неудач «Монако» в текущем сезоне

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о причинах неудачной игры команды в сезоне-2025/2026 после разгромного поражения в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:6).

«Претензий к кому-то лично я точно говорить сейчас не буду. Мы все одна команда, мы все очень плохо играем, это все понимаем. Нужно как-то вместе менять, изменить эту ситуацию. Будем думать как. Понятно, что много каких-то факторов тоже влияют на нас… В чемпионате — судьи, то есть у нас проблемы какие-то с этим. И когда команде тяжело, то есть ещё проблемы с судьями. Все спорные моменты почему-то не в нашу сторону. Постоянно непонятные красные карточки какие-то, но это одна история. Также много травмированных, но это всё в любом случае не отговорки. Нужно как-то… такой команде, как «Монако», нужно даже в такой ситуации играть лучше, как минимум», — сказал Головин в эфире Okko Спорт.

После семи матчей общего этапа Лиги чемпионов монегаски заработали девять очков и располагаются на 20-й строчке в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. В Лиге 1 команда находится на девятой строчке, набрав 23 очка.