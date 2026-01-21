Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы все очень плохо играем». Головин назвал причины неудач «Монако» в текущем сезоне

«Мы все очень плохо играем». Головин назвал причины неудач «Монако» в текущем сезоне
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о причинах неудачной игры команды в сезоне-2025/2026 после разгромного поражения в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:6).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

«Претензий к кому-то лично я точно говорить сейчас не буду. Мы все одна команда, мы все очень плохо играем, это все понимаем. Нужно как-то вместе менять, изменить эту ситуацию. Будем думать как. Понятно, что много каких-то факторов тоже влияют на нас… В чемпионате — судьи, то есть у нас проблемы какие-то с этим. И когда команде тяжело, то есть ещё проблемы с судьями. Все спорные моменты почему-то не в нашу сторону. Постоянно непонятные красные карточки какие-то, но это одна история. Также много травмированных, но это всё в любом случае не отговорки. Нужно как-то… такой команде, как «Монако», нужно даже в такой ситуации играть лучше, как минимум», — сказал Головин в эфире Okko Спорт.

После семи матчей общего этапа Лиги чемпионов монегаски заработали девять очков и располагаются на 20-й строчке в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. В Лиге 1 команда находится на девятой строчке, набрав 23 очка.

Материалы по теме
«Всё закономерно». Головин отреагировал на поражение «Монако» со счётом 1:6 от «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android