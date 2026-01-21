Головин вышел на чистое 22-е место по числу матчей за «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на чистое 22-е место по числу матчей в составе «Монако» за всю историю после выхода на поле в игре 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу испанского гранда.
Головин сыграл 84 минуты в матче с «Реалом», благодаря чему опередил по числу матчей полузащитника Теодора Шкудлапского, выступавшего за «Монако» в 60-е годы XX века. Рекордсмен по количеству игр в истории клуба — француз Жан-Люк Эттори (755 матчей) с 1975 по 1994 годы.
Среди действующих игроков клуба Головин с отрывом занимает первое место по числу игр за команду. У располагающегося на второй строчке защитника Кайо Энрике 199 матчей.
Россиянин выступает за клуб французской Лиги 1 с лета 2018 года. За это время он забил за монегасков 36 голов и отдал 41 результативный пас.
