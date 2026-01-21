Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» уступил в ЛЧ команде не из лиги топ-5 впервые с 2013 года, оборвав серию из 32 игр

«ПСЖ» уступил в ЛЧ команде не из лиги топ-5 впервые с 2013 года, оборвав серию из 32 игр
Комментарии

«ПСЖ» впервые за последние 12 лет проиграл в Лиге чемпионов клубу, не выступающему в одном из топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция), сообщает Opta. В ночь с 20 на 21 января мск парижане уступили на выезде со счётом 1:2 лиссабонскому «Спортингу» в матче 7-го тура общего группового этапа ЛЧ.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Суарес – 74'     1:1 Кварацхелия – 79'     2:1 Суарес – 90'    

В предыдущий раз «ПСЖ» проиграл в Лиге чемпионов команде не из лиги топ-5 в декабре 2013 года, также уступив португальскому клубу — лиссабонской «Бенфике» со счётом 1:2.

Беспроигрышная серия парижан в матчах ЛЧ с клубами не из лиг топ-5, которую оборвало поражение от «Спортинга», составила в итоге 32 матча.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов

Видео: Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год

Материалы по теме
«ПСЖ» проиграл «Спортингу» в матче Лиги чемпионов, пропустив гол на 90-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android