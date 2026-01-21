«ПСЖ» уступил в ЛЧ команде не из лиги топ-5 впервые с 2013 года, оборвав серию из 32 игр

«ПСЖ» впервые за последние 12 лет проиграл в Лиге чемпионов клубу, не выступающему в одном из топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция), сообщает Opta. В ночь с 20 на 21 января мск парижане уступили на выезде со счётом 1:2 лиссабонскому «Спортингу» в матче 7-го тура общего группового этапа ЛЧ.

В предыдущий раз «ПСЖ» проиграл в Лиге чемпионов команде не из лиги топ-5 в декабре 2013 года, также уступив португальскому клубу — лиссабонской «Бенфике» со счётом 1:2.

Беспроигрышная серия парижан в матчах ЛЧ с клубами не из лиг топ-5, которую оборвало поражение от «Спортинга», составила в итоге 32 матча.

