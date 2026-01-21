Скидки
Главная Футбол Новости

Мбаппе до пяти голов сократил отставание от Рауля в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ

Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил 65-й и 66-й голы в Лиге чемпионов. Это произошло в игре 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако» (6:1). Француз располагается на чистом шестом месте в списке лучших бомбардиров указанного соревнования и продолжает погоню за лидерами рейтинга.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

На текущий момент Мбаппе находится в списке лучших голеадоров Лиги чемпионов сразу после экс-нападающего «сливочных» Рауля, который забил 71 гол в 142 встречах. Отметим, Мбаппе поразил ворота соперников 66 раз в 92 играх. Рекордсменом по голам в данном турнире является звёздный португальский нападающий Криштиану Роналду (140).

В Лиге чемпионов Мбаппе забивал за «Реал», «ПСЖ» и «Монако». Действующее трудовое соглашение француза с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Килиан Мбаппе повторил достижение Криштиану Роналду в Лиге чемпионов
Новости. Футбол
