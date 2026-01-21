«Динамо» подписало нового защитника Рикардо из «Ботафого» за € 6 млн + бонусы — Касагранде

Московское «Динамо» завершило подписание 23-летнего центрального защитника «Ботафого» Давида Рикардо за € 6 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Вене Касагранде в соцсети X.

По информации источника, в сделку войдёт предоплата в размере 80% и € 1 млн в виде бонусов за результативность, которая будет распределена следующим образом: за каждые 10 игр, которые защитник проведет за российскую команду, «Ботафого» будет получать € 250 тысяч (с лимитом в € 1 млн). Отмечается, что контракт Рикардо с бело-голубыми будет рассчитан на 4 года с возможностью продления ещё на один год на основании бонусов за результативность на четвёртом сезоне бразильца.

Подчёркивается, что «Торино» также претендовал на Давида Рикардо, но решающим фактором стал способ оплаты «Динамо» (предоплата).

Рикардо выступает в составе «Ботафого» с января 2025 года. За этот период защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с бразильским клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.