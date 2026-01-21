«Именно такой коллектив нам и нужен». Арбелоа — о футболистах «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа похвалил футболистов своей команды за игру в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Монако» (6:1).

«Я увидел «Бернабеу», полностью отдавшийся Винисиусу, своим игрокам, Килиану, Джуду — всем без исключения. Команда проделала огромную работу. Это был не только сильный матч с мячом, красивыми голами и эффектными эпизодами, но и колоссальное усилие. То, сколько пробежал Беллингем, — это что-то за гранью нормы. Фран, Арда, молодые ребята… Феде и Камавинга играли на позициях, которые для них не являются естественными, и посмотрите, какую работу они проделали. Как тренера меня делает очень счастливым то, что игроки ставят интересы команды выше личных. Именно такой коллектив нам и нужен — сплочённый и преданный делу. Я также очень рад за тех, кто вышел во втором тайме: за Дани — снова увидеть его на поле, за Франа, за дебют Месо. Это была отличная ночь для всех», — приводит слова тренера официальный сайт «Реала».

После семи матчей общего этапа ЛЧ мадридский клуб набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице.