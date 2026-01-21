Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус Жуниор: хочу, чтобы обо мне говорили из-за того, что я делаю на поле

Винисиус Жуниор: хочу, чтобы обо мне говорили из-за того, что я делаю на поле
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о победе над «Монако» (6:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

«Мы вошли в игру очень сконцентрированными, быстро переводили мяч с фланга на фланг. Моменты, когда я могу часто быть с мячом, — лучшие для меня. Последние дни были очень сложными для всей команды и особенно для меня — из-за свиста трибун и всего, что обо мне говорили. Я всегда нахожусь в центре внимания и не хочу быть там из-за вещей вне поля. Я хочу, чтобы обо мне говорили из-за того, что я делаю на поле, и за всё, что я сделал для этого клуба. Требования здесь огромные, и соответствовать им нужно каждый день. Я не всегда буду в своей лучшей технической форме, но всегда стараюсь отдавать всё за эту футболку и за клуб, который дал мне так много», — приводит слова Вини официальный сайт «Реала».

Бразильский нападающий в данным матче отметился голом и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Винисиус Жуниор вышел на второе места в рейтинге по голевым передачам за «Реал» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android