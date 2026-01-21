Винисиус Жуниор: хочу, чтобы обо мне говорили из-за того, что я делаю на поле

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о победе над «Монако» (6:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.
«Мы вошли в игру очень сконцентрированными, быстро переводили мяч с фланга на фланг. Моменты, когда я могу часто быть с мячом, — лучшие для меня. Последние дни были очень сложными для всей команды и особенно для меня — из-за свиста трибун и всего, что обо мне говорили. Я всегда нахожусь в центре внимания и не хочу быть там из-за вещей вне поля. Я хочу, чтобы обо мне говорили из-за того, что я делаю на поле, и за всё, что я сделал для этого клуба. Требования здесь огромные, и соответствовать им нужно каждый день. Я не всегда буду в своей лучшей технической форме, но всегда стараюсь отдавать всё за эту футболку и за клуб, который дал мне так много», — приводит слова Вини официальный сайт «Реала».
Бразильский нападающий в данным матче отметился голом и тремя результативными передачами.
