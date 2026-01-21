«Надо забирать такие игры». Тренер «Наполи» Конте — об матче с «Копенгагеном» в ЛЧ
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о ничьей с «Копенгагеном» (1:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Мактоминей – 39' 1:1 Дж. Ларссон – 72'
Удаления: Дилейни – 35' / нет
«Мы разочарованы. Мы должны были побеждать и выходить в плей-офф. В большинстве мы полностью контролировали ситуацию, а потому кадровые потери и усталость не могут служить оправданием. Надо забирать такие игры», — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.
После этой игры «Наполи» с восемью очками находится на 23-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов.
В следующем туре неаполитанский клуб примет на своём поле лондонский «Челси». Матч состоится 28 января.
