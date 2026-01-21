«Надо забирать такие игры». Тренер «Наполи» Конте — об матче с «Копенгагеном» в ЛЧ

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о ничьей с «Копенгагеном» (1:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Мы разочарованы. Мы должны были побеждать и выходить в плей-офф. В большинстве мы полностью контролировали ситуацию, а потому кадровые потери и усталость не могут служить оправданием. Надо забирать такие игры», — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.

После этой игры «Наполи» с восемью очками находится на 23-м месте в сводной таблице Лиги чемпионов.

В следующем туре неаполитанский клуб примет на своём поле лондонский «Челси». Матч состоится 28 января.