«Он нам нужен на сто процентов». Тренер «Реала» Арбелоа — о Винисиусе Жуниоре

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался об отношении к нападающему клуба Винисиусу Жуниору.

«Он нам нужен на сто процентов. Он будет очень важным игроком, и мне нужно, чтобы он был счастлив, сосредоточен на игре и получал удовольствие. Он знает, что у него есть моё полное доверие — свобода и почти обязанность показывать всю магию, на которую он способен. Я видел, как публика полностью была на его стороне: поддерживала его, скандировала имя, аплодировала даже в моменте, когда он едва не забил. Ему важно чувствовать любовь своей публики. Он пришёл сюда совсем молодым и очень эмоционален. Для всех, кто был внутри этой среды и сталкивался с требованиями «Бернабеу», это никогда не бывает легко. Если описывать публику «Бернабеу» одним словом, то это справедливость. Сегодня мы увидели трибуны, которые вознаградили усилия игроков — за голы, за комбинации, за жертву, за менталитет. Наша задача была переломить ситуацию, и лучше, чем сделали это игроки, невозможно», — приводит слова тренера пресс-служба мадридского клуба.

Контракт Винисиуса с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 150 млн.