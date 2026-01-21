Скидки
В Минспорта Франции высказались о возможном бойкоте ЧМ-2026 в США из-за политики Трампа

Комментарии

Министр спорта Франции Марина Феррари ответила на вопрос о возможности бойкота «трёхцветными» чемпионата мира по футболу ‑ 2026, который должен пройти летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«На том этапе, о котором мы сейчас говорим, со стороны нашего министерства нет желания бойкотировать это крупное соревнование. Конечно, я не предрешаю всё, что может произойти. Я хочу, чтобы мы отделили спорт и соревнования от политики, но также слышала голоса, звучавшие со стороны определённых политических блоков, по поводу бойкота. Чемпионат мира по футболу — чрезвычайно важный момент для всех любителей спорта», — приводит слова Феррари RMC Sport.

Ранее появилась информация, что ряд европейских сборных может бойкотировать ЧМ-2026 из-за политического конфликта руководства стран ЕС с президентом США Дональдом Трампом, который объявил о своих намерениях присоединить к США принадлежащую Дании Гренландию.

Видео: Трамп сгенерировал видео, как играет с Роналду

