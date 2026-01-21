Медведев, Рублёв и Шнайдер — в 3-м круге AO, «Сити» уступил «Будё-Глимт». Главное к утру

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Диана Шнайдер вышли в третий круг турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026, «Манчестер Сити» сенсационно проиграл в Лиге чемпионов норвежскому «Будё-Глимт», российские хоккеисты набрали шесть очков в матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».