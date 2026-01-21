Медведев, Рублёв и Шнайдер — в 3-м круге AO, «Сити» уступил «Будё-Глимт». Главное к утру
Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Диана Шнайдер вышли в третий круг турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026, «Манчестер Сити» сенсационно проиграл в Лиге чемпионов норвежскому «Будё-Глимт», российские хоккеисты набрали шесть очков в матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Миннесота Уайлд». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев обыграл Кентена Алиса и вышел в третий круг Australian Open — 2026.
- Андрей Рублёв обыграл Жайме Фарию и вышел в третий круг Australian Open — 2026.
- Диана Шнайдер пробилась в 3-й круг Australian Open — 2026, отыграв три матчбола у Гибсон.
- «Будё-Глимт» с Хайкиным победил «Ман Сити» в матче ЛЧ, Родри был удалён на 62-й минуте.
- «Монреаль» обыграл «Миннесоту». У Тарасенко дубль, у Капризова и Демидова по два очка.
- «Реал» со счётом 6:1 разгромил «Монако» в матче ЛЧ, Головин был заменён на 84-й минуте.
- Дубль Жезуса помог «Арсеналу» переиграть «Интер» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» проиграл «Спортингу» в матче Лиги чемпионов, пропустив гол на 90-й минуте.
- «Динамо» подписало нового защитника Рикардо из «Ботафого» за € 6 млн + бонусы — Касагранде.
- «Зенит» начал переговоры по футболисту «Газиантепа», оценивающемуся в € 8,5 млн — Агикёз.
- Две передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать волевую победу над «Сан-Хосе» в НХЛ.
- «Колорадо» обменял защитника сборной Беларуси Илью Соловьёва в «Питтсбург».
- «Спартак» нанёс «Шанхайским Драконам» четвёртое поражение подряд.
- Арина Соболенко вышла в третий круг на AO-2026, где встретится с Потаповой или Радукану.
