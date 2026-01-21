«Это был очень красивый момент». Винисиус Жуниор — о своём голе в матче с «Монако»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о забитом мяче в ворота «Монако» (6:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Это был очень красивый момент. Я отдал много голевых передач, и партнёры постоянно говорили мне, что пора забивать самому. Доверие команды очень важно, мы — одна семья. В своей лучшей версии мы способны выиграть многое в этом сезоне», — приводит слова Винисиуса Жуниора официальный сайт «Реала».

Бразильский нападающий в данном матче отметился голом и тремя результативными передачами.

После семи матчей общего этапа Лиги чемпионов мадридский клуб набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице.