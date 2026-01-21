Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Карабах — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это был очень красивый момент». Винисиус Жуниор — о своём голе в матче с «Монако»

«Это был очень красивый момент». Винисиус Жуниор — о своём голе в матче с «Монако»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о забитом мяче в ворота «Монако» (6:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

«Это был очень красивый момент. Я отдал много голевых передач, и партнёры постоянно говорили мне, что пора забивать самому. Доверие команды очень важно, мы — одна семья. В своей лучшей версии мы способны выиграть многое в этом сезоне», — приводит слова Винисиуса Жуниора официальный сайт «Реала».

Бразильский нападающий в данном матче отметился голом и тремя результативными передачами.

После семи матчей общего этапа Лиги чемпионов мадридский клуб набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Он нам нужен на 100%». Тренер «Реала» Арбелоа — о Винисиусе Жуниоре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android