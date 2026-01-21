Вторая лига опубликовала проект календаря групп «Золото» и «Серебро»

Стал известен проект календаря весенней части сезона-2025/2026 Леон Второй лиги А. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

28 февраля — 1 марта в матчах 1-го тура Второй лиги А сыграют:

Группа «Серебро»:

«Кубань» — «Зенит-2»;

«Алания» — «Тюмень»;

«Динамо-Владивосток» — «Амкар-Пермь»;

«Динамо-2» — «Динамо» (Киров);

«Динамо Ставрополь» — «Динамо-Брянск».

Группа «Золото»:

«Ленинградец» — «Велес»;

«Родина-2» — «Торпедо Миасс»;

«Иртыш» — «Текстильщик»;

«Сибирь» – «Волгарь»;

«Машук-КМВ» — «Калуга».

7-8 марта в матчах 2-го тура Второй лиги А сыграют:

Группа «Серебро»:

«Кубань» — «Алания»;

«Динамо» (Киров) — «Динамо Ставрополь»;

«Амкар-Пермь» — «Динамо-2»;

«Тюмень» — «Динамо-Владивосток»;

«Зенит-2» — «Динамо-Брянск»

Группа «Золото»:

«Ленинградец» — «Родина-2»;

«Волгарь» — «Машук-КМВ»;

«Текстильщик» — «Сибирь»;

«Торпедо Миасс» — «Иртыш»;

«Велес» — «Калуга»

Отмечается, что полный календарь будет опубликован после утверждения бюро исполкома РФС. До утверждения календаря возможно внесение изменений в итоговую версию.