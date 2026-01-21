Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Карабах — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вторая лига опубликовала проект календаря групп «Золото» и «Серебро»

Вторая лига опубликовала проект календаря групп «Золото» и «Серебро»
Комментарии

Стал известен проект календаря весенней части сезона-2025/2026 Леон Второй лиги А. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

28 февраля — 1 марта в матчах 1-го тура Второй лиги А сыграют:

Группа «Серебро»:

«Кубань» — «Зенит-2»;
«Алания» — «Тюмень»;
«Динамо-Владивосток» — «Амкар-Пермь»;
«Динамо-2» — «Динамо» (Киров);
«Динамо Ставрополь» — «Динамо-Брянск».

Группа «Золото»:

«Ленинградец» — «Велес»;
«Родина-2» — «Торпедо Миасс»;
«Иртыш» — «Текстильщик»;
«Сибирь» – «Волгарь»;
«Машук-КМВ» — «Калуга».

7-8 марта в матчах 2-го тура Второй лиги А сыграют:

Группа «Серебро»:

«Кубань» — «Алания»;
«Динамо» (Киров) — «Динамо Ставрополь»;
«Амкар-Пермь» — «Динамо-2»;
«Тюмень» — «Динамо-Владивосток»;
«Зенит-2» — «Динамо-Брянск»

Группа «Золото»:

«Ленинградец» — «Родина-2»;
«Волгарь» — «Машук-КМВ»;
«Текстильщик» — «Сибирь»;
«Торпедо Миасс» — «Иртыш»;
«Велес» — «Калуга»

Отмечается, что полный календарь будет опубликован после утверждения бюро исполкома РФС. До утверждения календаря возможно внесение изменений в итоговую версию.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android