Костромской «Спартак» сообщил о переходе нападающего Уридии

Костромской «Спартак» в социальных сетях объявил о подписании контракта с 24-летним нападающим Гиоргием Уридией.

«Воспитанник казанской академии «Рубина». Футболист выступал за такие клубы, как «Арсенал-2» Тула, «Амкар» Пермь и «Волга» Ульяновск. В этом сезоне нападающий выходил на поле в 19 матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Гиоргий, добро пожаловать в красно-белую семью, удачи на поле!» — написано в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что футболист воронежского «Факела» Мераби Уридия, брат Георгия, выкупил его контракт с ульяновской «Волгой».

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 34 очка за 21 матч.

