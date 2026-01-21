Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Карабах — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги чемпионов по футболу 2025/2026 на 21 января 2026 года

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 21 января
Комментарии

Сегодня, 21 января, состоятся девять матчей 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 21 января (время московское):

  • 20:45. «Карабах» — «Айнтрахт»;
  • 20:45. «Галатасарай» — «Атлетико»;
  • 23:00. «Ювентус» — «Бенфика»;
  • 23:00. «Челси» — «Пафос»;
  • 23:00. «Марсель» — «Ливерпуль»;
  • 23:00. «Бавария» — «Юнион»;
  • 23:00. «Славия» — «Барселона»;
  • 23:00. «Аталанта» — «Атлетик»;
  • 23:00. «Ньюкасл» — ПСВ.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
Представлен официальный мяч стыковых матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android