Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 21 января

Сегодня, 21 января, состоятся девять матчей 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 21 января (время московское):

20:45. «Карабах» — «Айнтрахт»;

20:45. «Галатасарай» — «Атлетико»;

23:00. «Ювентус» — «Бенфика»;

23:00. «Челси» — «Пафос»;

23:00. «Марсель» — «Ливерпуль»;

23:00. «Бавария» — «Юнион»;

23:00. «Славия» — «Барселона»;

23:00. «Аталанта» — «Атлетик»;

23:00. «Ньюкасл» — ПСВ.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме Официально Представлен официальный мяч стыковых матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Самые дорогие футболисты: