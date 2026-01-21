Скидки
Карабах — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Будё-Глимт» Кнутсен прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Манчестер Сити»

Комментарии

Главный тренер норвежского «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити» (3:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22'     2:0 Хёг – 24'     3:0 Хёуге – 58'     3:1 Шерки – 60'    
Удаления: нет / Родри – 62'

«Ощущения невероятные! Думаю, мы сегодня сыграли очень хорошо. Понимали, что нам противостоит команда мирового уровня. Прежде всего мы должны были хорошо сыграть в обороне. Нельзя было оставлять свободное пространство в центре. Все 11 игроков должны были держаться вместе. Нам удавалось выигрывать борьбу за мяч в удобных позициях и организовывать контратаки. Думаю, мы очень хороши, когда соперник оставляет нам пространство. Полагаю, сегодня мы забили потрясающие голы», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА.

