Главный тренер «Будё-Глимт» Кнутсен прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Манчестер Сити»
Поделиться
Главный тренер норвежского «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити» (3:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Хёг – 22' 2:0 Хёг – 24' 3:0 Хёуге – 58' 3:1 Шерки – 60'
Удаления: нет / Родри – 62'
«Ощущения невероятные! Думаю, мы сегодня сыграли очень хорошо. Понимали, что нам противостоит команда мирового уровня. Прежде всего мы должны были хорошо сыграть в обороне. Нельзя было оставлять свободное пространство в центре. Все 11 игроков должны были держаться вместе. Нам удавалось выигрывать борьбу за мяч в удобных позициях и организовывать контратаки. Думаю, мы очень хороши, когда соперник оставляет нам пространство. Полагаю, сегодня мы забили потрясающие голы», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 января 2026
-
10:56
-
10:54
-
10:42
-
10:28
-
10:23
-
10:14
-
10:01
-
10:00
-
09:58
-
09:54
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
09:26
-
09:15
-
09:09
-
09:00
-
08:41
-
08:31
-
07:47
-
07:32
-
07:24
-
06:46
-
06:38
-
04:45
-
04:25
-
04:12
-
04:07
-
03:49
-
03:44
-
03:34
-
03:20
-
03:01
-
02:59