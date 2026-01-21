Главный тренер «Будё-Глимт» Кнутсен прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Манчестер Сити»

Главный тренер норвежского «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити» (3:1).

«Ощущения невероятные! Думаю, мы сегодня сыграли очень хорошо. Понимали, что нам противостоит команда мирового уровня. Прежде всего мы должны были хорошо сыграть в обороне. Нельзя было оставлять свободное пространство в центре. Все 11 игроков должны были держаться вместе. Нам удавалось выигрывать борьбу за мяч в удобных позициях и организовывать контратаки. Думаю, мы очень хороши, когда соперник оставляет нам пространство. Полагаю, сегодня мы забили потрясающие голы», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА.