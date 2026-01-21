Мурад Мусаев прокомментировал информацию о возможном уходе Гаэтана Перрена из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал информацию о возможном уходе крайнего нападающего «быков» Гаэтана Перрена. Французский футболист присоединился к кубанскому клубу в летнее трансферное окно — 2026. В нынешнем сезоне вингер провёл 20 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

– Пошли слухи про уход, про «Монако».

– Может быть, в чём-то они и не беспочвенны, но мы не хотим его отдавать.

– Они хотят, а вы не хотите отдавать?

– Не знаю про «Монако», знаю про интерес другого клуба, но мы не отдадим. У нас сейчас разгар борьбы за чемпионство.

– Он к вам не подходил с просьбой отпустить его?

– Говорит, что будет бороться, доказывать, — сказал Мусаев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».