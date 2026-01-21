Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Карабах — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев прокомментировал информацию о возможном уходе Гаэтана Перрена из «Краснодара»

Мурад Мусаев прокомментировал информацию о возможном уходе Гаэтана Перрена из «Краснодара»
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал информацию о возможном уходе крайнего нападающего «быков» Гаэтана Перрена. Французский футболист присоединился к кубанскому клубу в летнее трансферное окно — 2026. В нынешнем сезоне вингер провёл 20 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

– Пошли слухи про уход, про «Монако».
– Может быть, в чём-то они и не беспочвенны, но мы не хотим его отдавать.

– Они хотят, а вы не хотите отдавать?
– Не знаю про «Монако», знаю про интерес другого клуба, но мы не отдадим. У нас сейчас разгар борьбы за чемпионство.

– Он к вам не подходил с просьбой отпустить его?
– Говорит, что будет бороться, доказывать, — сказал Мусаев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Материалы по теме
«Я не должен был касаться национальных моментов». Мурад Мусаев — о конфликте с Челестини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android