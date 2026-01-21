Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Карабах — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Байера» Юльманн высказался о поражении от «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов

Тренер «Байера» Юльманн высказался о поражении от «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер немецкого «Байера» Каспер Юльманн прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом» (0:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
2 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Коштинья – 2'     2:0 Тареми – 45+1'    

«В первые две минуты мы были пассивны, отыгрывали назад и пропустили после углового, чего не должно было произойти. Позднее в первом тайме мы исправились, больше контролировали ситуацию и создали два-три отличных момента, но не реализовали их. Не забили гол, который мог бы полностью изменить ход игры. А затем пропущенная контратака, их второй гол — это стало ударом для нас.

Теперь мы обязаны побеждать «Вильярреал». Это сложный соперник, но мы намерены пройти дальше. В следующую среду должны сделать последний шаг к этому», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Поражение «ПСЖ» на 90-й минуте, осечка Конте и неудача «Боруссии». Итоги дня в ЛЧ. Видео
Поражение «ПСЖ» на 90-й минуте, осечка Конте и неудача «Боруссии». Итоги дня в ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android