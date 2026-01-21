Тренер «Байера» Юльманн высказался о поражении от «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов
Главный тренер немецкого «Байера» Каспер Юльманн прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом» (0:2).
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
2 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Коштинья – 2' 2:0 Тареми – 45+1'
«В первые две минуты мы были пассивны, отыгрывали назад и пропустили после углового, чего не должно было произойти. Позднее в первом тайме мы исправились, больше контролировали ситуацию и создали два-три отличных момента, но не реализовали их. Не забили гол, который мог бы полностью изменить ход игры. А затем пропущенная контратака, их второй гол — это стало ударом для нас.
Теперь мы обязаны побеждать «Вильярреал». Это сложный соперник, но мы намерены пройти дальше. В следующую среду должны сделать последний шаг к этому», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.
