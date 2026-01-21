«Мы терпели, но добились своего». Мендилибар — о победе «Олимпиакоса» в матче с «Байером»
Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с немецким «Байером» (2:0).
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
2 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Коштинья – 2' 2:0 Тареми – 45+1'
«Мы играли против отличной команды, которая заставила нас побегать. Сегодня, в отличие от предыдущих матчей, мы действовали более эффективно и лучше завершали свои атаки. Мы терпели, но добились своего.
Матч против «Аякса» в Амстердаме на следующей неделе будет решающим для нас. Если бы мы сегодня не победили, то сейчас уже не говорили бы о следующем матче. Мы в силах там победить, если будем использовать свои моменты. Это чудесно, что мы можем обыгрывать команды уровня «Байера», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.
