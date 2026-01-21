Скидки
Главная Футбол Новости

Зелимхан Бакаев оценил первый контрольный матч «Локомотива» на зимних сборах

Зелимхан Бакаев оценил первый контрольный матч «Локомотива» на зимних сборах
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу в первом контрольном матче на зимних сборах с китайским «Чэнду Жунчэн» (4:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
20 января 2026, вторник. 16:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
Чэнду Жунчэн
Чэнду, Китай
1:0 Сарвели – 38'     2:0 Погостнов – 63'     3:0 Вера – 80'     4:0 Комличенко – 87'    

— Рад после такого перерыва выйти на поле?
— Честно говоря, да. Соскучились, я думаю, все. Для первой игры, мне кажется, неплохо было. Неплохо играли, контролировали мяч против одной из самых сильных команд Китая, можно сказать. Но это только начало, ещё предстоит много работы.

— Тяжело было? Сейчас сборы же идут, нагрузки.
— Ну да, конечно. И им тоже по-любому, потому что это сборы. Так и должно быть: через нагрузки выходить, набирать свою лучшую форму. Так что это нормально, я думаю, многие уже привыкли к этому, уже не первый год. Так что надеюсь, продолжим хорошо работать и будем готовы.

— Очень много сегодня эмоций было, даже для товарищеского матча прям очень много, с чем это связано?
— Желание играть, конкурировать. Это сборы, все борются за место в составе, хотят забивать, отдавать. Это нормально, и это только нам поможет стать сильнее каждому.

— У тебя было несколько моментов — не забил, насколько расстроился?
— Если честно, неприятно. Ну, мы… Не хочу отговорку, там мяч, он лёгенький был, где-то отпустил, где-то… Такие моменты были, я думал: «Вот ещё сейчас второй тайм будет, может, забил бы». Но моменты были хорошие, к сожалению, не реализовал, надеюсь, оставил их на более важные матчи, — сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе.

