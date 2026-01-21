Зелимхан Бакаев оценил первый контрольный матч «Локомотива» на зимних сборах

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу в первом контрольном матче на зимних сборах с китайским «Чэнду Жунчэн» (4:0).

— Рад после такого перерыва выйти на поле?

— Честно говоря, да. Соскучились, я думаю, все. Для первой игры, мне кажется, неплохо было. Неплохо играли, контролировали мяч против одной из самых сильных команд Китая, можно сказать. Но это только начало, ещё предстоит много работы.

— Тяжело было? Сейчас сборы же идут, нагрузки.

— Ну да, конечно. И им тоже по-любому, потому что это сборы. Так и должно быть: через нагрузки выходить, набирать свою лучшую форму. Так что это нормально, я думаю, многие уже привыкли к этому, уже не первый год. Так что надеюсь, продолжим хорошо работать и будем готовы.

— Очень много сегодня эмоций было, даже для товарищеского матча прям очень много, с чем это связано?

— Желание играть, конкурировать. Это сборы, все борются за место в составе, хотят забивать, отдавать. Это нормально, и это только нам поможет стать сильнее каждому.

— У тебя было несколько моментов — не забил, насколько расстроился?

— Если честно, неприятно. Ну, мы… Не хочу отговорку, там мяч, он лёгенький был, где-то отпустил, где-то… Такие моменты были, я думал: «Вот ещё сейчас второй тайм будет, может, забил бы». Но моменты были хорошие, к сожалению, не реализовал, надеюсь, оставил их на более важные матчи, — сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе.