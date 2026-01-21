Скидки
Карабах — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Грубая ошибка». Эммануэль Пети раскритиковал Шевалье за игру в матче ЛЧ со «Спортингом»

Комментарии

Бывший французский футболист Эммануэль Пети раскритиковал голкипера «ПСЖ» Люка Шевалье за игру в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Суарес – 74'     1:1 Кварацхелия – 79'     2:1 Суарес – 90'    

«Относительно первого пропущенного сказать по сути нечего, а вот второй… Доннарумма, которого часто справедливо критиковали, в больших матчах выручал нередко. В тех редких случаях, когда он был нужен, он был на своём месте. Шевалье же выглядит так, словно он сбит с толку. Когда «ПСЖ» пропустил второй гол, Люка собственноручно вернул португальцев в игру.

Да, я считаю, что это грубейшая вратарская ошибка. Если вы хотите выигрывать большие трофеи, такого просто не должно происходить», — приводит слова Пети RMC Sport.

