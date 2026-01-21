Шалимов назвал главных претендентов на чемпионский титул Серии А

Бывший футболист сборной России и ряда итальянских клубов Игорь Шалимов порассуждал, какие клубы претендуют на чемпионский титул Серии А. Он выделил четыре основных претендента — «Интер», «Милан», «Наполи» и «Ювентус».

«На чемпионство претендуют «Интер», «Милан», «Наполи» и, возможно, «Ювентус». «Рома» не дотянет до чемпионства. У «Интера» и «Милана» бывают сложные игры, но они в них набирают три очка. Борьба за титул будет серьёзная», — заявил Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На сегодняшний день в чемпионате Италии лидирует «Интер». На втором месте идёт «Милан», а замыкает тройку лидеров «Интер». Четвёртую строчку занимает «Рома», а на пятом месте располагается «Ювентус».