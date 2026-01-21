Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Карабах — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов назвал главных претендентов на чемпионский титул Серии А

Шалимов назвал главных претендентов на чемпионский титул Серии А
Комментарии

Бывший футболист сборной России и ряда итальянских клубов Игорь Шалимов порассуждал, какие клубы претендуют на чемпионский титул Серии А. Он выделил четыре основных претендента — «Интер», «Милан», «Наполи» и «Ювентус».

«На чемпионство претендуют «Интер», «Милан», «Наполи» и, возможно, «Ювентус». «Рома» не дотянет до чемпионства. У «Интера» и «Милана» бывают сложные игры, но они в них набирают три очка. Борьба за титул будет серьёзная», — заявил Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На сегодняшний день в чемпионате Италии лидирует «Интер». На втором месте идёт «Милан», а замыкает тройку лидеров «Интер». Четвёртую строчку занимает «Рома», а на пятом месте располагается «Ювентус».

Материалы по теме
«Интер» намерен выкупить защитника «Манчестер Сити» за € 15 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android