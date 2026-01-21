Тренер «Спортинга»: нет слов, чтобы описать, насколько парни заслужили победить «ПСЖ»

Главный тренер португальского «Спортинга» Руй Боржеш высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» (2:1).

«Надо было хорошо понимать, кто находится на второй половине поля. Это великая команда. Что до нас, то во втором тайме мы исправились. Стали крепче стоять на ногах, смогли чаще выдвигать в атаку Джени Катамо. На кону было очень многое, и у меня нет слов, чтобы описать, насколько сильно эти парни заслужили победить и вписать свои имена в историю.

Мы остаёмся непобедимы в своих стенах, обыграли чемпионов Европы, но это не перечёркивает все остальные матчи, которые мы провели в Лиге чемпионов. Мы в числе лучших, мы боремся с ними, и это важно для нас», — приводит слова Боржеша официальный сайт УЕФА.