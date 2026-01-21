Автор дубля Луис Суарес прокомментировал победу «Спортинга» в матче ЛЧ с «ПСЖ»
Нападающий португальского «Спортинга» Луис Суарес высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» (2:1). Суарес оформил дубль.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Суарес – 74' 1:1 Кварацхелия – 79' 2:1 Суарес – 90'
«Мы знали, что нас ждёт очень сложная игра. Но мы продолжали усердно работать. Удалось сделать так, чтобы в итоге испытать очень радостные моменты. Даже когда они отыгрались, мы чувствовали, что нам может представиться ещё один шанс.
Сегодняшняя работа в обороне была феноменальной. В таких играх это имеет ключевое значение. Мы должны уметь немного пострадать на поле, выжидая свои моменты. Теперь в Бильбао хотим завершить общий этап наилучшим образом. Знаю, что там потрясающие стадион и болельщики», — приводит слова Суареса официальный сайт УЕФА.
