Автор дубля Луис Суарес прокомментировал победу «Спортинга» в матче ЛЧ с «ПСЖ»

Нападающий португальского «Спортинга» Луис Суарес высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» (2:1). Суарес оформил дубль.

«Мы знали, что нас ждёт очень сложная игра. Но мы продолжали усердно работать. Удалось сделать так, чтобы в итоге испытать очень радостные моменты. Даже когда они отыгрались, мы чувствовали, что нам может представиться ещё один шанс.

Сегодняшняя работа в обороне была феноменальной. В таких играх это имеет ключевое значение. Мы должны уметь немного пострадать на поле, выжидая свои моменты. Теперь в Бильбао хотим завершить общий этап наилучшим образом. Знаю, что там потрясающие стадион и болельщики», — приводит слова Суареса официальный сайт УЕФА.