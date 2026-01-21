Гёкдениз Карадениз покинул пост главного тренера «Рубина-2»

Казанский «Рубин-2» на официальном сайте сообщил об уходе Гёкдениза Карадениза с поста главного тренера по истечении срока контракта.

Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина-2» назначен Андрей Фёдоров, ранее входивший в штаб Карадениза.

«Легендарный для нашего клуба Карадениз возглавил возрождённый «Рубин-2» в июле 2023 года, проведя у руля команды три сезона в Леон Второй лиге Б. За это время «Рубин-2» дважды завоевал бронзовые медали.

Благодарим Гёкдениза Карадениза за вклад в развитие молодых футболистов и всего клуба, желаем добиться новых высот в тренерской карьере!» — написано в сообщении клуба.