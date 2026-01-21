«Рад снова выйти на поле». Соланке — о матче «Тоттенхэма» с «Боруссией» Д в Лиге чемпионов

Нападающий английского «Тоттенхэма» Доминик Соланке высказался о голе в матче общего этапа Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» Дортмунд (2:0).

«Я бы предпочёл, чтобы всё получилось более чётко, но гол есть гол. Я даже успел посмотреть, как мяч залетает в ворота будто в замедленной съёмке — это было приятно. Я очень рад снова выйти на поле. Это был мой первый выход в стартовом составе со времени последнего матча прошлого сезона, прошло очень много времени. Вернуться, сыграть и победить — это для меня значит очень много.

Сможет ли эта победа придать уверенности «Тоттенхэму»? Надеюсь, что да. Мы неплохо выступили в Лиге чемпионов, и, если вспомнить прошлый сезон и то, как хорошо мы играли в Лиге Европы, это определённо придало команде уверенности. Мы знаем, что в этом году в Премьер-лиге мы были недостаточно хороши, поэтому, надеюсь, эта победа даст нам дополнительный импульс, позволит улучшить результаты в лиге и продолжить выступления в Лиге чемпионов», — приводит слова Соланке официальный сайт УЕФА.