Главная Футбол Новости

Первый тренер Сафонова: Матвей — заложник ситуации в «ПСЖ», но он не сдаётся

Первый тренер Сафонова: Матвей — заложник ситуации в «ПСЖ», но он не сдаётся
Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался о ситуации российского вратаря во французском гранде.

«Всё зависит от того, как Шевалье проведёт последние игры перед тем, как Матвей выздоровеет и наберёт тонус. Если он сыграет убедительно, то и будет продолжать — Шевалье в приоритете, потому что он игрок сборной Франции. А если будут случаться осечки, снова появится повод привлечь Сафонова к основному составу.

Пока «ПСЖ» будет выигрывать и Шевалье не сыграет совсем плохо, его будут ставить. Политика остаётся такой. Есть вратарь сборной Франции, на которого потрачены деньги. Многое вокруг футбола складывается в пользу Шевалье, а Матвей — заложник ситуации. Но он молодец, потому что не сдаётся и бьётся до конца. Сафонов уже доказал, что он не хуже Шевалье, а эти внутренние дела разворачиваются по-своему», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

