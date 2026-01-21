Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галатасарай — Атлетико Мадрид: онлайн-трансляция матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026 начнётся в 20:45

«Галатасарай» — «Атлетико» М: онлайн-трансляция матча ЛЧ-2025/2026 начнётся в 20:45
Комментарии

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Галатасарай» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Атлетико» Мадрид в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре турецкая команда уступила «Монако» со счётом 0:1, а испанский клуб выиграл у ПСВ со счётом 3:2. В следующем туре «Галатасарай» встретится с «Манчестер Сити» (28 января), а «Атлетико» — с «Будё-Глимт» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» обсудила с агентами Хулиана Альвареса переход из «Атлетико» — Джейкобс

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android