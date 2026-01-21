«Галатасарай» — «Атлетико» М: онлайн-трансляция матча ЛЧ-2025/2026 начнётся в 20:45

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Галатасарай» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре турецкая команда уступила «Монако» со счётом 0:1, а испанский клуб выиграл у ПСВ со счётом 3:2. В следующем туре «Галатасарай» встретится с «Манчестер Сити» (28 января), а «Атлетико» — с «Будё-Глимт» (28 января).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

