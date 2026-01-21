Тренер «Тоттенхэма» Франк: главное — развить успех и одержать победу над «Бёрнли»

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал победу в матче общего этапа Лиги чемпионов с немецкой «Боруссией» Дортмунд (2:0).

«Я очень рад, что мы выиграли матч, по нескольким причинам. Главная из них — я считаю, что мы показали очень хорошую игру, особенно в первом тайме. Мне очень понравилось, как мы начали игру: активно, агрессивно, впереди… Это было очень хорошо. Мы забили два хороших гола, из этого вышло много позитивных моментов, и к тому же мы сохранили ворота в неприкосновенности.

Главное — развить этот успех и одержать победу над «Бёрнли» в субботу. Это очень важный навык — показывать такую ​​игру в Премьер-лиге и Лиге чемпионов каждую неделю. Мы очень усердно работаем над этим. Мы должны продолжать делать то же самое, продолжать верить, и мы знаем, что всё изменится», — приводит слова Франка официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.