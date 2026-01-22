Скидки
Главная Футбол Новости

Рома — Штутгарт: во сколько начало матча 7-го тура Лиги Европы 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Рома» — «Штутгарт»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 22 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Рома» (Италия) и «Штутгарт» (Германия). Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» (Рим). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги Европы «Рома» — «Штутгарт» в России принадлежат Okko.
Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Штутгарт
Штутгарт, Германия
После шести туров команда Джан Пьеро Гасперини набрала 12 очков и занимает 10-е место. Подопечные Себастьяна Хёнеса заработали 12 очков и располагаются на девятой строчке.

В минувшем туре «Рома» разгромила «Селтик» — 3:0, а «Штутгарт» победил «Маккаби» Тель-Авив со счётом 4:1.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Какие карточки есть в футболе:

