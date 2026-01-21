Мусаев прокомментировал высказывание Павла Мамаева об уровне «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил высказывание бывшего российского футболиста Павла Мамаева, который заявил, что нынешний «Краснодар» слабее того, за который выступал он. Мамаев был игроком «быков» с 2014 по 2019 год. По итогам прошлого сезона «Краснодар» стал чемпионом России, а после первой части этой кампании занимает в таблице первое место.

– Павел Мамаев сказал, что его «Краснодар» был сильнее половины нынешнего состава. Даже усомнился, что Сперцян бы играл в том «Краснодаре».

– Паша – наша легенда. Он внёс большой вклад в то, что происходило в «Краснодаре», и вполне может высказывать своё мнение. Если он так думает – окей. Сравнить невозможно. Это как говорить, кто сильнее: Месси или Марадона. Они не играли в одно время. Это его мнение, и тот «Краснодар» был правда очень сильным. Он так считает, имеет на это право. Если бы сейчас сыграли два «Краснодара», кто бы выиграл – я не знаю. Мамаев сейчас хорошо выступает и как аналитик, в какие-то студии ходит, интересно говорит о футболе. У нас хорошие отношения. Думаю, у Сергея Николаевича тоже остались хорошие отношения. Хорошо, он подогрел интерес, все задумались, но этот вопрос – без ответа, — сказал Мусаев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».