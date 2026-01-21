«Играя вдесятером, выглядели гораздо лучше». Ковач — о матче «Боруссии» Д с «Тоттенхэмом»

Главный тренер немецкой «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэм Хотспур» (0:2). В составе «Тоттенхэма» отличились Кристиан Ромеро на 14-й минуте и Доминик Соланке на 37-й минуте. «Боруссия» играла в меньшинстве с 24-й минуты после удаления Даниэля Свенссона.

«Поздравляю «Тоттенхэм» с победой. В первом тайме мы сыграли плохо, действовали слишком пассивно. Во втором тайме, играя вдесятером, выглядели гораздо лучше и действовали более агрессивно. Этого оказалось недостаточно, чтобы набрать очко, и нам остаётся принять поражение», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.