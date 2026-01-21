Скидки
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Играя вдесятером, выглядели гораздо лучше». Ковач — о матче «Боруссии» Д с «Тоттенхэмом»

Комментарии

Главный тренер немецкой «Боруссии» Дортмунд Нико Ковач прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэм Хотспур» (0:2). В составе «Тоттенхэма» отличились Кристиан Ромеро на 14-й минуте и Доминик Соланке на 37-й минуте. «Боруссия» играла в меньшинстве с 24-й минуты после удаления Даниэля Свенссона.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Ромеро – 14'     2:0 Соланке – 37'    
Удаления: нет / Свенссон – 24'

«Поздравляю «Тоттенхэм» с победой. В первом тайме мы сыграли плохо, действовали слишком пассивно. Во втором тайме, играя вдесятером, выглядели гораздо лучше и действовали более агрессивно. Этого оказалось недостаточно, чтобы набрать очко, и нам остаётся принять поражение», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.

