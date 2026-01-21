Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Интером»

Главный тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Интером»
Комментарии

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (3:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Жезус – 10'     1:1 Сучич – 18'     1:2 Жезус – 31'     1:3 Дьёкереш – 84'    

«Нам сильно не хватало Габриэла Жезуса. Сегодня большой вклад внёс и Виктор Дьёкереш. Я очень рад за них и рад тому, как проявили себя большинство других игроков. Иначе матчи на «Сан-Сиро» не выигрываются. Горжусь нашей сегодняшней игрой и тем, что мы показываем в турнире в целом. Низкий поклон всей команде.

Прошлой ночью я плохо спал. Думал о том, сколько проблем может доставить «Интер» благодаря всего нескольким передачам и атакам. И несколько раз они это сделали. Но мы были очень хороши, — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
«Арсенал» завалил «Интер»! Бессовестный гол сделал главный матч дня в ЛЧ. Видео
«Арсенал» завалил «Интер»! Бессовестный гол сделал главный матч дня в ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android