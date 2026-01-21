Главный тренер «Арсенала» Артета прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Интером»
Поделиться
Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (3:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Жезус – 10' 1:1 Сучич – 18' 1:2 Жезус – 31' 1:3 Дьёкереш – 84'
«Нам сильно не хватало Габриэла Жезуса. Сегодня большой вклад внёс и Виктор Дьёкереш. Я очень рад за них и рад тому, как проявили себя большинство других игроков. Иначе матчи на «Сан-Сиро» не выигрываются. Горжусь нашей сегодняшней игрой и тем, что мы показываем в турнире в целом. Низкий поклон всей команде.
Прошлой ночью я плохо спал. Думал о том, сколько проблем может доставить «Интер» благодаря всего нескольким передачам и атакам. И несколько раз они это сделали. Но мы были очень хороши, — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.
Комментарии
- 21 января 2026
-
14:03
-
13:57
-
13:56
-
13:55
-
13:54
-
13:43
-
13:40
-
13:36
-
13:23
-
13:13
-
12:59
-
12:58
-
12:40
-
12:40
-
12:39
-
12:27
-
12:25
-
12:17
-
12:16
-
12:03
-
11:59
-
11:56
-
11:34
-
11:31
-
11:29
-
11:16
-
10:56
-
10:54
-
10:42
-
10:28
-
10:23
-
10:14
-
10:01
-
10:00
-
09:58