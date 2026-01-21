Скидки
«Друг друга избивали». Александр Бубнов — о Кубке Африки

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил проведение турнира Кубка африканских наций. Победу в финале турнира одержала сборная Сенегала, обыгравшая Марокко со счётом 1:0.

«Когда я стал смотреть этот Кубок Африки, он мне даже больше нравится в том смысле, что они бились там со страшной силой, друг друга избивали… Старый футбол? Нет, самое главное, что друг друга избивают и никто не валяется на поле!

Судьи вообще не обращают внимания, там ни карточек, ничего (смеётся). И такие битвы были! И всяких моментов там, курьёзных, тоже много было», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канал «Коммент.Шоу».

