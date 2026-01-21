Скидки
Карседо ответил, будет ли следить за новостями о «Спартаке» в СМИ и соцсетях

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо сообщил, что не планирует уделять время чтению новостей о своей команде в СМИ и социальных сетях. Однако он подчеркнул, что главная информация из прессы всё равно будет до него доходить.

— Вы уже говорили, что готовы к давлению в «Спартаке». Будете ли читать о себе в СМИ и телеграм‑каналах? Или оградите себя от этого?
— Мы прекрасно понимаем, что работа тренера состоит из этого. Давление — часть нашей профессии. Тем более «Спартак» — очень большой клуб, и давление здесь будет соответствующим. Ещё будучи футболистами, мы сталкивались с этим, так что мы готовы. Сам лично читать новости и телеграм‑каналы я не планирую, буду концентрироваться на своей работе. Но мне будут давать важную информацию, какие‑то вещи из СМИ я буду получать, — приводит слова Карседо «Матч ТВ».

