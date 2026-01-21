Скидки
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главный тренер «Интера» Киву высказался о поражении в матче ЛЧ с «Арсеналом»

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с английским «Арсеналом» (1:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Жезус – 10'     1:1 Сучич – 18'     1:2 Жезус – 31'     1:3 Дьёкереш – 84'    

«Я не переживаю, а думаю о том, что нам надо сделать. Мы понимали, что этот сезон в Лиге чемпионов будет непростым. Я смотрю на позитивные стороны: отношение игроков, их усилия.

Мы понимали, что «Арсенал» хорош. У них есть мастерство, скорость, физическая мощь, сильные исполнители. Когда мы выигрывали единоборства, то создавали моменты, но не реализовывали их. Надо сохранить правильный настрой. Каждый новый матч — это новый вызов», — приводит слова Киву официальный сайт УЕФА.

