Главный тренер «Интера» Киву высказался о поражении в матче ЛЧ с «Арсеналом»

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение в матче общего этапа Лиги чемпионов с английским «Арсеналом» (1:3).

«Я не переживаю, а думаю о том, что нам надо сделать. Мы понимали, что этот сезон в Лиге чемпионов будет непростым. Я смотрю на позитивные стороны: отношение игроков, их усилия.

Мы понимали, что «Арсенал» хорош. У них есть мастерство, скорость, физическая мощь, сильные исполнители. Когда мы выигрывали единоборства, то создавали моменты, но не реализовывали их. Надо сохранить правильный настрой. Каждый новый матч — это новый вызов», — приводит слова Киву официальный сайт УЕФА.