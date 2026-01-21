Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это вечер мечты». Габриэл Жезус — о матче «Арсенала» с «Интером» в Лиге чемпионов

«Это вечер мечты». Габриэл Жезус — о матче «Арсенала» с «Интером» в Лиге чемпионов
Комментарии

Нападающий английского «Арсенала» Габриэл Жезус высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (3:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Жезус – 10'     1:1 Сучич – 18'     1:2 Жезус – 31'     1:3 Дьёкереш – 84'    

«Это вечер мечты. Я всегда мечтал быть футболистом. В детстве смотрел много матчей Серии А, поэтому слёзы наворачиваются на глаза, когда выхожу на поле этого стадиона, забиваю здесь. Я мечтал быть здесь. У любых событий всегда есть свои причины, будь то хорошие или плохие события. Я усвоил этот урок за 11 месяцев, когда не играл из-за травмы.

Против «Интера» играть сложно. В прошлом сезоне мы проиграли здесь 0:1. Сегодня мы были лучше соперника, контролировали его действия. Но у них всё равно топовая команда, отличная атака. Но забивали мы. Мы и победили», — приводит слова Жезуса официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
«Арсенал» завалил «Интер»! Бессовестный гол сделал главный матч дня в ЛЧ. Видео
«Арсенал» завалил «Интер»! Бессовестный гол сделал главный матч дня в ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android