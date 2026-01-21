«Это вечер мечты». Габриэл Жезус — о матче «Арсенала» с «Интером» в Лиге чемпионов

Нападающий английского «Арсенала» Габриэл Жезус высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (3:1).

«Это вечер мечты. Я всегда мечтал быть футболистом. В детстве смотрел много матчей Серии А, поэтому слёзы наворачиваются на глаза, когда выхожу на поле этого стадиона, забиваю здесь. Я мечтал быть здесь. У любых событий всегда есть свои причины, будь то хорошие или плохие события. Я усвоил этот урок за 11 месяцев, когда не играл из-за травмы.

Против «Интера» играть сложно. В прошлом сезоне мы проиграли здесь 0:1. Сегодня мы были лучше соперника, контролировали его действия. Но у них всё равно топовая команда, отличная атака. Но забивали мы. Мы и победили», — приводит слова Жезуса официальный сайт УЕФА.