«Это вечер мечты». Габриэл Жезус — о матче «Арсенала» с «Интером» в Лиге чемпионов
Нападающий английского «Арсенала» Габриэл Жезус высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (3:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Жезус – 10' 1:1 Сучич – 18' 1:2 Жезус – 31' 1:3 Дьёкереш – 84'
«Это вечер мечты. Я всегда мечтал быть футболистом. В детстве смотрел много матчей Серии А, поэтому слёзы наворачиваются на глаза, когда выхожу на поле этого стадиона, забиваю здесь. Я мечтал быть здесь. У любых событий всегда есть свои причины, будь то хорошие или плохие события. Я усвоил этот урок за 11 месяцев, когда не играл из-за травмы.
Против «Интера» играть сложно. В прошлом сезоне мы проиграли здесь 0:1. Сегодня мы были лучше соперника, контролировали его действия. Но у них всё равно топовая команда, отличная атака. Но забивали мы. Мы и победили», — приводит слова Жезуса официальный сайт УЕФА.
Комментарии
