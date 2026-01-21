Александр Бубнов прокомментировал удар «паненкой» Браима Диаса в финале Кубка Африки

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об ударе марокканского нападающего Браима Диаса в финале Кубка африканских наций с Сенегалом. Диас пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол.

— Оправданно было так пробить пенальти? «Паненкой», прямо в руки.

— Нет, конечно. Здесь, знаешь, как… Когда ты бьёшь такие пенальти решающие, на мой взгляд, всё-таки… Одно дело в игре, знаешь. У тебя там время ещё может быть. А другое дело — когда в компенсированное время или в серии пенальти. Нужно бить всё-таки с запасом прочности.

Есть такое понятие, как запас прочности, а вот это (исполнение «паненкой». — Прим. «Чемпионата») на 90% риск, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канал «Коммент.Шоу».