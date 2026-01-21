Скидки
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

Александр Бубнов прокомментировал удар «паненкой» Браима Диаса в финале Кубка Африки

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об ударе марокканского нападающего Браима Диаса в финале Кубка африканских наций с Сенегалом. Диас пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

— Оправданно было так пробить пенальти? «Паненкой», прямо в руки.
— Нет, конечно. Здесь, знаешь, как… Когда ты бьёшь такие пенальти решающие, на мой взгляд, всё-таки… Одно дело в игре, знаешь. У тебя там время ещё может быть. А другое дело — когда в компенсированное время или в серии пенальти. Нужно бить всё-таки с запасом прочности.

Есть такое понятие, как запас прочности, а вот это (исполнение «паненкой». — Прим. «Чемпионата») на 90% риск, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канал «Коммент.Шоу».

