Франк Артига поделился впечатлениями от «Рубина»

Новый главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился впечатлениями от казанского клуба. Он был назначен в «Рубин» в январе 2026 года. Ранее команду тренировал Рашид Рахимов.

– Как можете оценить нынешнюю команду и в целом клуб?

– Могу сказать, что клуб сейчас находится в хорошем положении, команда по турнирной таблице занимает неплохую позицию. Но «Рубин» — это клуб с амбициями, и казанцы хотят сделать шаг вперёд, чтобы конкурировать с топ-клубами, которые сейчас борются за высокие места в чемпионате. И руководство клуба посчитало, что смена игрового стиля может помочь команде претендовать на эти высокие позиции. Все снова хотят увидеть «Рубин» таким, каким он был несколько лет назад. Надеюсь, это скоро случится.

Что касается команды и игроков: для меня было важным, приехав сюда, увидеть хорошую атмосферу, сплочённый коллектив и команду, готовую работать. Так и случилось. Я очень рад и благодарен за то, как меня приняли в команде.

Приход нового тренера, тем более в середине сезона, всегда сопряжён с неким напряжением. Мы только начали сбор, было всего несколько тренировок, а также несколько собраний, но я уже сейчас вижу, что игроки принимают новые требования и полны желания работать. И, честно говоря, до интервью в разговоре с моей семьёй я поделился тем, что в восторге от того потрясающего отношения, которое демонстрируют футболисты, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».