Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Алании» Тедеев отреагировал на информацию о возможной отставке Гогниева

Гендиректор «Алании» Тедеев отреагировал на информацию о возможной отставке Гогниева
Комментарии

Генеральный директор «Алании» Бахва Тедеев отреагировал на информацию о возможной отставке Спартака Гогниева с должности главного тренера владикавказской команды. Гогниев работает в «Алании» с 2024 года, ранее он возглавлял подмосковные «Химки».

«Это внутрикомандные дела, о них я распространяться не собираюсь. Но команда только собралась, никто не может уехать или не приехать по своему желанию — у футболистов, тренеров и персонала есть контракты, а отпуск давно закончился», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Алания» Владикавказ выступает во Второй лиге, дивизион «А».

Материалы по теме
Боссы «Алании» не выходят на связь с Гогниевым, команду не пускают на базу — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android