Гендиректор «Алании» Тедеев отреагировал на информацию о возможной отставке Гогниева

Генеральный директор «Алании» Бахва Тедеев отреагировал на информацию о возможной отставке Спартака Гогниева с должности главного тренера владикавказской команды. Гогниев работает в «Алании» с 2024 года, ранее он возглавлял подмосковные «Химки».

«Это внутрикомандные дела, о них я распространяться не собираюсь. Но команда только собралась, никто не может уехать или не приехать по своему желанию — у футболистов, тренеров и персонала есть контракты, а отпуск давно закончился», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Алания» Владикавказ выступает во Второй лиге, дивизион «А».