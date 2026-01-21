Скидки
В «Алании» прокомментировали слухи о финансовых проблемах клуба

Комментарии

Генеральный директор «Алании» Бахва Тедеев прокомментировал слухи в прессе о финансовых проблемах владикавказского клуба.

«Всё это недостоверные новости, белиберда. По выплатам всё нормально, счета не арестованы, а команда скоро начнёт сборы на базе. Сейчас игроки проходят медицинское обследование, без него мы не можем приступить к тренировочному процессу. Я тоже слышал об этих новостях, но никаких панических настроений в «Алании» нет. Ни перед кем у нас нет задолженностей, всё идёт своим чередом. Остаётся только готовиться к чемпионату.

Кто-то писал о том, что у «Алании» нет сборов. Сегодня мы действительно не можем позволить себе поехать в Турцию или Эмираты, но команда будет проходить сборы на базе в Кисловодске. Всё зависит от футболистов — чем лучше будет играть команда, тем и условия будут лучше», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

