Денис Попов: в «Зенит» идут за титулами, и только потом — за деньгами

Комментарии

Бывший футболист «Черноморца», ЦСКА и московского «Торпедо» Денис Попов считает, что «Зенит» популярен среди игроков не только из-за финансовой составляющей, но и потому, что с сине-бело-голубыми можно выигрывать трофеи.

— Внутри России в «Зенит» идут только за деньгами?
— Почему только за деньгами? «Зенит» — статусный клуб. Все понимают, что в «Зените» высока вероятность стать чемпионом. Естественно, все стремятся туда. Если не все, то многие. Потом, да, идёт и финансовая составляющая, потому что туда берут лучших и готовы платить им немало, — приводит слова Попова «Спорт уик-энд».

На зимний перерыв «Зенит» ушёл, занимая второе место в турнирной таблице Мир РПЛ.

